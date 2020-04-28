شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الغربية: تسليم جراج «عبدالمنعم رياض» بطنطا خلال 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال وتسليم جراج عبدالمنعم رياض بمدينة طنطا خلال 15 يومًا على الأكثر، موضحًا أن الجراج يعد الأول من نوعه بمحافظة الغربية، والذي سيعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان.

أشار نائب محافظ الغربية، أن الجراج مقام على طابقين تحت الأرض على مساحة 4200 م2 ويتسع ل 200 سيارة، مشيرًا إلى أن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، كما سيساهم الجراج في زيادة في الانسياب المروري بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة المحطة والتي تم اختيارها كموقع للمشروع نظرًا لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية.

وأضاف، أن الجراج سيتم تحويله لجراج إلكتروني، بما يساهم في عملية دخول وخروج السيارات في بضع دقائق، والقضاء على انتظار السيارات بميدان المحطة والشوارع المحيطة به، جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الغربية للجراج يرافقه مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.