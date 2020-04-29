شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم السبت المقبل الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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