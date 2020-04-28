شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين البحرينية تنعى الصحفى محمود رياض المتوفى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت جمعية الصحفيين البحرينية، برئاسة عهدية أحمد، بخالص التعازى والمواساة إلى الزملاء فى نقابة الصحفيين المصريين إثر وفاة الزميل الصحفى بجريدة الخميس محمود رياض بفيروس كورونا، وإلى أسرته، وذلك فى تصريحات لرئيسة الجمعية مساء اليوم الإثنين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، قد نعى وفاة الزميل محمود رياض، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس "كورونا المستجد" ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة ليكون بذلك أول صحفى يتوفى بهذا الوباء.

وأعلن مجلس النقابة، في بيان تقديم كافة المساعدات لأسرة الزميل الراحل، مهيبا بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب اتخاذ الحيطة وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وصرح محمد شبانة سكرتير عام النقابة بأن مجلس النقابة يتابع حالة أبناء الزميل الراحل، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة ما يزالون محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهم الفيروس.