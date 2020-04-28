شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى مؤتمر كورونا: صحة الاقتصاد أساسية لرفاهية الشعب وجهود لإعادة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه بفضل الاستراتيجية الموضوعة والتزام الشعب الأمريكى، يوجد تحسن فى الأوضاع، موضحا أن الوضع كان مروعا ولكنه فى طريقه إلى التحسن الآن، متقدما بالتعازى لأسر الضحايا.

وأضاف ترامب فى المؤتمر الصحفى اليومى لفريق البيت الأبيض الخاص بجهود مكافحة كورونا، والذى توقف ليومين بعد تصريحه بشأن حقن مرضى كورونا بالمطهرات أنه يتضامن مع آلاف الأمريكيين الذين يخوضون المعركة ضد الفيروس، موضحا أن هناك جهود لإعادة المواطنين إلى العمل.

وقال إن صحة الاقتصاد أساسية لرفاه الشعب، مؤكدا اتخاذ إجراءات غير مسبوقة فى هذه المعركة سواء فى بناء المستشفيات وتوفير الأسرة أو الأجهزة التنفسية وآلاف معدات الحماية الشخصية.

وأضاف أنه اجتمع مع قادة الأعمال من شركات مثل Walgreens و Rite-Aid و CVS، وقال خلال الاجتماع ، الذي التزم فيه الجميع بإرشادات التباعد الاجتماعية ، إنه تحدث عبر الهاتف مع حكام البلاد.

قال ترامب عن محادثته مع الحكام : "كان الجميع سعداء للغاية ، والاختبارات تسير على ما يرام". "منذ ذلك الحين ، ما حققناه حقًا ليس أقل من مدهش. تحتفظ الولايات المتحدة الآن بالرقم القياسي العالمي للاختبار، مضيفا: إن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن أكثر من 5.4 مليون اختبار ، وهو ما لاحظ أنه أكثر من أي دولة أخرى.

وأكد ترامب، أن العديد من الشركات الأخرى كانوا حاضرين، مشيدا بعملهم لإعادة فتح الولايات.

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لم يكن من المتوقع أن تجتمع خلية الأزمة يوم الاثنين ، على الرغم من أن بعض أعضائها كانوا يخططون للانضمام إلى مكالمة هاتفية في منتصف النهار كانت مقررة لترامب مع حكام البلاد.

وبعد أن أعلن البيت الأبيض عدم وجود مؤتمر يومى وذلك بعدما المستشارون السياسيون الرئيس على التخلص منها تدريجياً بعد تصريح الرئيس بشأن حقن مرضى كورونا بالمطهرات، أدرج البيت الأبيض المؤتمر فى الجدول اليومى.