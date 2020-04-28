شكرا لقرائتكم خبر عن مدونة السلوك الإعلامى للأطفال تحذر من خطورة برنامج رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سلمى الغيطانى، رئيس فريق العمل لتطوير مدونة السلوك الإعلامى للأطفال وأسرهم، أن أول مبادئ المدونة هو حماية الأطفال من المحتوى الضار وتوفير محتوى آمن لهم، وبرنامج رامز جلال، ضد كافة بنود المدونة.

وأضافت سلمى الغيطانى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى المذاع على قناة "TEN"، أن هذا البرنامج يدفع الشباب والأطفال لتقليد رامز فى طريقة لبسه وشعره وتعامله مع الناس، ويجعله مثلا أعلى يحتذى به.

وناشدت رئيس فريق العمل لتطوير مدونة السلوك الإعلامى للأطفال وأسرهم، المسئولين عن البرنامج بوضع تنبيه أن البرنامج غير لائق للأطفال، وأنه مناسب لأعلى من 18 عاما.

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من جانب آخر أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، بيانا عاجلا، جاء فيه أنه من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، ونحن فى معية شهر رمضان المعظم، فقد تابعت النقابة عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية.

وأضافت نقابة الإعلاميين فى بيان لها: "فبدلا من تكريم الضوابط المهنية والحقوق الإنسانية والعمل على العلو من شأنها، قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية".

وأهابت النقابة بالقنوات العارضة للبرنامج بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها باعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه.