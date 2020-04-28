شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجتمع مع قادة الأعمال.. ويؤكد: أجرينا 5.4 مليون اختبار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع ترامب مع قادة الأعمال من شركات مثل Walgreens و Rite-Aid و CVS، وقال خلال الاجتماع ، الذي التزم فيه الجميع بإرشادات التباعد الاجتماعية ، إنه تحدث عبر الهاتف مع حكام البلاد.

وقال ترامب عن محادثته مع الحكام ، بحسب تقرير التجمع الإعلامي للحدث: "كان الجميع سعداء للغاية ، والاختبارات تسير على ما يرام". "منذ ذلك الحين ، ما حققناه حقًا ليس أقل من مدهش. تحتفظ الولايات المتحدة الآن بالرقم القياسي العالمي للاختبار. "

قال ترامب إن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن أكثر من 5.4 مليون اختبار ، وهو ما لاحظ أنه أكثر من أي دولة أخرى.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن العدد بالفعل هو الأكبر ، إلا أنه يتجاهل حقيقة التأخر عن دول مثل ألمانيا وكندا عند النظر في الاختبارات التي أجريت لكل مليون شخص.

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وقال إن هناك 73 موقعًا للبيع بالتجزئة تختبر مواقع في 25 ولاية ، وأن هذه الأرقام سترتفع "بشكل كبير جدًا".

وواصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمته ومعركته مع عدد من وسائل الإعلام الإمريكية على رأسهم واشنطن وبوست ونيويورك تايمز، ويصف وسائل الإعلام بالمزيفة، وأشار إلى أنهم أعداء المواطنين والناس.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، :"وسائل الإعلام المزيفة، هى عدو الناس."

ويعقد ترامب بعد قليل مؤتمرا صحفيا بعد توقفه يومين وبعد جدل كبير تلا تصريحه المتعلق بحقن مرضى كورونا بالمطهرات.