شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أى محاولات غش جماعى بامتحانات 1و2 ثانوى سيكون العقاب شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفترة المعلنة لمجموعة المحافظات في امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، هي الفترة المتاح خلال الدخول علي الامتحان من هذه المحافظة ويبدأ العد منذ بدء الدخول، مشددا على أن أى محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تنقسم المحافظات إلي مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة، الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً

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محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".