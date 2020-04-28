شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. جدول صرف معاشات مايو لمنع التزاحم والوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” تقريرا عن جدول تقسيم صرف معاشات مايو:

1- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والأحد الموافق 2 - 3 من شهر مايو.

2- من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بالصرف أيام "الاثنين والثلاثاء" الموافق 4 - 5 من شهر مايو.

3- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها فسيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس الموافق 6 – 7 مايو.

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4- من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت 9 مايو

5- صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، قد أكدت أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى 3.471 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.903 مليار جنيه وإجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بـ5.931 مليار جنيه.