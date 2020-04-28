شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": رامز جلال لم يحصل على تصريح مزاولة.. وبرامجه رسخ للعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، بيانا عاجلا، جاء فيه أنه من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، ونحن فى معية شهر رمضان المعظم، فقد تابعت النقابة عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية.

وأضافت نقابة الإعلاميين فى بيان لها :" فبدلا من تكريم الضوابط المهنية والحقوق الإنسانية والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية".

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وأهابت النقابة بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها بإعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه.