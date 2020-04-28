شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق تطوير العشوائيات: تنفيذ 35% من مشروع مثلث ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في مثلث ماسبيرو هى رسالة للمواطنين بأن عجلة التنمية لم تتوقف، وأن جهود الدولة للقضاء على العشوائيات مستمرة من أجل تطوير تلك العشوائيات.

وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مشروع مثلث ماسبيرو تم تنفيذ 35% منه، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في تنفيذ بناء الأبراج بسبب صعوبة التربة نفسها لأنها قريبة من النيل، متابعا: نجد بعد 2 متر حفر مياه، ونحتاج من 6 – 8 شهور لعمل مخرجات في الأرض وتجنب المياه الجوفية التي تتواجد بكثرة على أرض مثلث ماسبيرو.

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وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعمال تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، ورافقه وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال الجولة التفقدية بأنحاء المشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات أحد الأبراج الذي تفقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن المسطح تصل مساحته إلى 25853 م2 أي 6.2 فدان، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها مساحتها 8500 م2، كما يشمل دور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة.

كما أشار وزير الإسكان إلى أن الأبراج المتصلة، والتي تنفذها مجموعة من شركات المقاولات الكبرى تضم 18 طابقاً سكنياً بإجمالي 468 وحدة سكنية (الإسكان البديل)، لمن اختار من أهالي المنطقة العودة مرة أخرى للسكن بها، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ برج استثماري في هذا المشروع ويتكون من 23 طابقاً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، كما يضم المشروع برجاً إدارياً خلف القنصلية ويتكون من بدروم، ودور أرضي تجاري، و15 طابقا متكرراً، بإجمالي مسطح 10200 م2، والمساحة المخطط بيعها 8160 م2.