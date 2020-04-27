شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 25 صيادًا في البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد عباسي، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد في محافظة البحيرة، بوصول 25 صيادًا إلى بوغاز رشيد على متن مركب صيد، عقب عودتهم من العمل أمام الشواطئ الليبية، وتم عزلهم في مركز التدريب المدني بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «عباسى» أن فريقًا طبيًا من مستشفى رشيد المركزي، مكون من الدكتور أحمد الجميل، مدير مستشفى رشيد، والدكتور محمود الزعفراني، استشاري ورئيس قسم الحميات بالمستشفى، والدكتور ماهر السمبختي، أخصائي الحميات بالمستشفى، وعدد من أفراد وطاقم المستشفى، قاموا بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الصيادين بعد عودتهم إلى بوغاز رشيد، وتبين أنهم بصحة جيدة.

وأوضح «عباسى» أنه تم نقل الصيادين بعد عودتهم بأتوبيسين كبيرين متباعدين عن بعضهم إلى فندق مركز التدريب المدني بدمنهور، مع مراعاة الاشتراطات الصحية أثناء النقل هم من رشيد إلى دمنهور، لعزلهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبل مركز التأهيل المدني بالأبعادية دمنهور 25 صيادا 23 من برج رشيد و2 من المطرية دقهلية تتراوح اعمارهم مابين 20 و40 عاما من العائدين من بنغازي ليبيا على متن مركب صيد لبوغاز رشيد كانوا قد امضوا 8 شهور في رحلة صيد على المركب أمير البحار بالمياه الإقليمية الليبية بالبحر الأبيض المتوسط تم الكشف عليهم بمعرفة فريق طبي بمستشفى رشيد العام ولم تظهر عليهم أي أعراض مرضية وتم نقلهم تحت إشراف فريق طبي لمركز التأهيل وحجزهم كإجراء احترازي 14 يومًا للعائدين من الخارج.

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية

عزل 25 صيادًا فى البحيرة عقب وصولهم من العمل أمام السواحل الليبية