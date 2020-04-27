شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: الأطباء المشاركون في مستشفى العزل عادوا بسلام ونتائجهم سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن مظاهر الأحتفال والترحيب بأطباء جامعة سوهاج عقب عودتهم من مستشفى العزل بإسنا، تم من أجل دورهم الوطنى في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والعمل على رعاية المصابين بالفيروس القاتل، وتابع:«12 طبيبًا من جامعة سوهاج أدوا مهمتهم بنجاح على مدى الـ14 يوم وعادوا بسلام وكافة نتائجهم سلبية».

وأضاف «عزيز»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن اطباء مصر في مهمة وطنية ويجب أن نثمن دور المنظومة الطبية على دورها الوطنى في مواجهة فيروس كورونا، وتابع:«أنا سعيد بالأطقم الطبية التي تقوم بدور وطنى الآن».