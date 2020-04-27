شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا.. وعودة للانخفاض الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الثلاثاء يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الإثنين لتصل الحرارة العظمى في القاهرة 30 درجة مئوية.
وأضاف شاهين في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة الأربعاء لتصبح العظمى 27، والخميس 28 درجة مؤوية، لافتًاُ أنه ليس هناك ارتفاع قوى أو انخفاض قوى خلال الثلاث أيام المقبلة وأنها «على بعضها كتلة هوائية واحدة».
وأوضح شاهين أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا، وعلى الناس الاحتياط في الملابس خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح.
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الوضع في مصر
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اصابات
4,782
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تعافي
1,236
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وفيات
337
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