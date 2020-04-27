شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يعلق على «إعلان حفتر»: «يمهد لبناء دولة مدنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق النائب البرلماني مصطفى بكري على إعلان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، سقوط اتفاق الصخيرات، وموافقة القوات المسلحة الليبية على طلب الشعب بتفويض الجيش لتيسير شؤون البلاد وتحرير الأرض من الإرهاب.

وكتب «بكري» عبر «تويتر»: «حديث القائد العام للجيش الليبي إلى الشعب هو تأكيد جديد على العزم بالمضي في المهمة المقدسة وتحرير الأرض من دنس الميليشيات الإرهابية، وتفويض الشعب الليبي للمؤسسة العسكرية حتما سيعقبه خارطة طريق لتحديد مسارات المستقبل لبناء الدولة المدنيه الحامية للعدالة والحريات».

وقال «حفتر»، في كلمة متلفزة، مساء الاثنين: «القوات المسلحة ستستكمل مسيرتها في تحرير البلاد من الإرهاب، وسيعمل الجيش على حماية حقوق الليبيين، والسعي لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية مستقرة».

وطالبت جموع من الشعب الليبي وكيانات سياسة والعديد من القبائل الليبية القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في طرابلس.