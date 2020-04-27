شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمجيد» يطلق مبادرة «أبناؤنا في القلب» لرعاية الأيتام من أبناء الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية، مطالبته لنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بتخصيص حساب بنكي للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية لصالح مبادرة «أبناؤنا في القلب» التي تستهدف رعاية الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين.

وقال «عبدالمجيد»: «أجدد طلبي الذي تقدمت به في ٩ إبريل الجاري، فليس هناك وقت يكون أبناؤنا أحوج فيه لتفعيل تلك المبادرة من ذلك الوقت، خاصة مع وفاة عدد من الزملاء، آخرهم الزميل محمود رياض، لنقدم ما ينبغي علينا تقديمه كنقابة وكأسرة صحفية لأبنائنا الذين يستوجب علينا أن نضعهم في قلوبنا وقائمة أولوياتنا».

كان «عبدالمجيد» تقدم بطلب لفتح حساب رسمي لتمكينه من تقديم الرعاية الاجتماعية للزملاء في 9 أبريل الجاري.