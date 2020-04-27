شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنظم رحلة بحرية لإعادة المصريين العالقين في ميناء ضبا السعودي الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة النقل، الثلاثاء، أول رحلة بحرية للعبارة «القاهرة» من ميناء سفاجا البحري لإجلاء الركاب المصريين العالقين في ميناء ضبا السعودي وإعادتهم إلى أرض الوطن مع إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تغادر العبارة «القاهرة» فجر الثلاثاء ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي لنقل الركاب المصريين العالقين، فيما تلقي الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اخطارا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين.

كان عشرات المصريين العالقين في ميناء ضبا السعودي ناشدوا أجهزة الدولة والحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي عبر «المصري اليوم» التدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو 3 أسابيع أمام بوابات الميناء في ظروف إنسانية صعبة.