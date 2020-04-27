شكرا لقرائتكم خبر عن 3 متعافين من «كورونا» يغادرون «عزل قها».. والحصيلة ترتفع لـ108 حالات شفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قها لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد خروج 3 حالات بعد تعافيهم من مرض «كوفيد 19» وثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس في المستشفى إلى 108 أشخاص.

وقال الدكتور محمد عيسى، رئيس مكافحة العدوى، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 108 أشخاص بعد خروج 3 متعافين، مشيرا إلى أن عدد المتعافين بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء، على حد قوله.

أضاف «عيسى» أن المستشفى لا بعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، نافيًا وجود أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية في المستشفى، وأن وزارة الصحة والسكان وفرت للمستشفى 42 جهاز تنفس صناعي.