شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تتهم رامز جلال بتخطى حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة بيانا عاجلا قالت فيه أنه من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة ونحن فى معية شهر رمضان المعظم.

وأضاف البيان: تابعت نقابة الاعلاميين عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذى تخطى كل حدود الرسائل الاعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية فبدلا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالأستهزاء والحط من قدرها الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.

وتابع: إذ تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها بإعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى وكما تهيب النقابة بالسادة ضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه. وأخيرا لايسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها.