شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى: دعاة الصحوة زرعوا التطرف لتقسيمنا والتصنيف الإرهابى للاخوان جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى أن دعاة الصحوة دخلوا على المجتمعات الإسلامية بمفاهيم متطرفة وفعل فعلته في تقسيمها. وأضاف العيسى في تصريحات تلفزيونية أن تصنيف “داعش والقاعدة والإخوان المسلمين” جماعات إرهابية هو تصنيف إيجابي. وقال العيسى، الإخوان المسلمون ليس لديهم مشروع ويختزلون الدين الإسلامي في السياسة فقط.

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