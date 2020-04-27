شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تصدر كتابًا وثائقيا عن المقر البابوى للكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الأحد الدكتور سامح فوزى والمستشار فادي الحبشي موفدين من قبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وذلك لتقديم النسخة الأولى من كتاب "المقر البابوى للكنيسة القبطية الارثوذكسية" والذي أصدرته المكتبة كمرجع تاريخي موثق.

وتواصل قداسة البابا خلال المقابلة تليفونيًّا، مع الدكتور مصطفى الفقي مقدمًا له الشكر على إصدار هذا العمل الموسوعى.

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