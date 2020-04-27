شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت".. اضغط على اللينك واعرف قصة أكبر باب بالفضة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة والآثار فيديو تعريفى لشهر رمضان الكريم، لعرض أحد أكبر الأبواب المزينة بالفضة فى العالم من داخل متحف الفن الإسلامي، والذى يرجع لعصر أسرة محمد على (القرن الثالث عشر الهجري / القرن التاسع عشر الميلادي).

ويمكنك مشاهدة الفيديو من ..

ويعد هذا من أهم الأبواب المصفحة الباقية من عصر أسرة محمد علي، ويحمل اسم صانعه "يهوده أصلان". وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني فى تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي.

وقد تم نقله إلى متحف الفن الإسلامي من مسجد السيدة زينب، في دلالة واضحة على ما تمتع به أهل الذمة من المسيحيين واليهود من تسامح من جانب المسلمين.

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

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وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الإله آتون شرق الكرنك.

وكانت الوزارة اطلقت أمس زيارة افتراضية لمقبرة الأخوين بسقارة أيضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.