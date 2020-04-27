برلماني: التوجه إلى تعميق الصناعات الطبية ضرورة بعد أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك.

وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الأفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية في مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورًا ونموًا كبيرًا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر يبلغ 900 مليون دولار.

وأشاد النائب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة باستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصًا حادًا على المستوى العالمي، وفق المعايير الدولية، فضلًا عن العمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف أن الحديث على إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا من المتوقع أن يستغرق مدة لن تقل عن عام.