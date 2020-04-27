محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أكد سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، وفاة أحد عمال المؤسسة، اليوم الاثنين بمستشفى حميات إمبابة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأشار في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" إلى أن الراحل كان عامل لصيانة المصاعد، توقف عن الحضور للمؤسسة منذ رصد ارتفاع درجة حرارته عند أبواب المؤسسة، بواسطة الكواشف الحرارية يوم 20 أبريل الجاري، وعرض نفسه على طبيب المؤسسة بشكوى من أسنانه في 19 أبريل، والذي نصح بإحالته إلى الحميات للاشتباه في إصابته بالفيروس.
وأوضح عبده أنه اتخذ قرارًا بمواصلة عمليات التطهير والتشديد على الإجراءات الصحية المعمول بها، مضيفًا أنه قرر أيضًا عزل العمال المخالطين للمصاب 14 يومًا منذ تأكد إصابته، ومنحهم خطابات ليتسنى لهم الكشف الطبي في مستشفيات الحميات حال شعورهم بأية أعراض، لافتًا إلى أن المؤسسة خفضت الحضور من العمال والإداريين والصحفيين بنسبة 50% منذ بدء الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "دار المعارف": وفاة عامل بفيروس كورونا.. وإجراءات مشددة للتطهير وعزل زملائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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