بالصور- إزالة مول تجاري بدون ترخيص في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الحاسم مع المباني المقامة بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية، قاد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية، اليوم الاثنين، حملة لإزالة مول تجاري تحت الإنشاء بدون ترخيص على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق المدينة.

وقال بيان للمحافظة، إنه تمت إزالة مول تجاري تحت الإنشاء على مساحة 800 متر بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه نائب المحافظ، بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع إقامة أي مباني بدون ترخيص، في نطاق المدينة.

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