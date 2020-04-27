تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن معتز مطر والعناصر الإخوانية الهاربة لتركيا لـ 20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، رقم 5339 لسنة 74ق، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية، إداريًا لجلسة 20 يونيو المقبل.

والمتجنسين بالجنسية التركية هم كلًا من؛ معتز مطر، محمد ناصر، حسام الشوربجي، حمزة زوبع، مدحت الحداد، أيمن نور، محمود عزت، محمد عبدالعظيم البشلاوي، أيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي "أيمن أهمت"، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي "حمزة كوركمان"، ويحيي حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.

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وقال صبري في دعواه، تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.

وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلًا على جنسيات دول أخرى.

وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيادة وفود الجماعة الإخوانية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.