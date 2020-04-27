بعد شهر انقطاع.. ماذا جرى في وحدات المرور بزمن الكورونا؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد تطهير وتعقيم وحدات تراخيص السيارات خلال الأيام الماضية وأثناء توقفها عن العمل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة منشآتها لحماية صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها، تعود الوحدات لتباشر عملها بدءا من يوم أمس الأحد.

رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أعلن -الخميس الماضي- عن تخفيف قيود الحظر وفتح وحدات ترخيص المرور على مستوى الجمهورية بعد شهر من الإغلاق.

الوحدات باشرت عملها في ظل تدابير وإجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع مع دورية تعقيم وتطهير الوحدات، وذلك على مستوى الجمهورية.

إجراءات احترازية اتخذتها الوزارة أولها مراعاة ارتداء الجميع كمامات طبية، والحفاظ على مسافات الأمان، وعدم وجود تكدسات داخل الوحدات لضمان سلامة الجميع.

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وعن طبيعة العمل داخل الوحدات يقول أحد الضباط "كل المترددين لازم يرتدوا كمامات، واحنا بنظم عملية الدخول والخروج" موضحا "أول حاجة بيدخل الفحص الفني ثم يتم توجيه لأقرب شباك".

الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لبداية العمل بوحدات التراخيص أشاد بها المواطنون ليؤكد أحدهم "كل حاجة مظبوطة وسريعة" ويعلق ثانٍ "رخصنا بسهولة".

يأتى ذلك تزامناً مع إتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولايوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فورى".

ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد التراخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.