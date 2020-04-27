أخبار مصر | مواد معقمة تحميك من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مواد معقمة تحميك من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف باسم فيروس الكوفيد 19، في أنحاء العالم، ما تسبب في حالة من الذعر والقلق في جميع الدول، حيث حصد الأرواح بالآلاف، وأصاب الآلاف به يوميا، ليصل إجمالي المصابين إلى 2 مليون مصاب.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المطهرات للقضاء على فيروس كورونا في مدة قصيرة:

مادة "ماب-1" المعقمة:

أوضح الباحثون في الجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، أن عملية تطوير هذه الطبقة، التي يطلق عليها اسم "ماب-1"، واستغرقت هذه العملية عشر سنوات.

وتستخدم في رش الأسطح مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم، وتوفر حماية تصل إلى لمدة 90 يوما من البكتيريا والفيروسات مثل كوفيد 19

ويؤكد الباحثون أنه تم تعزيز "ماب-1" ببوليميرات تغلف وتطلق المطهرات عندما يلامسها البشر، وهي طبقة ليست سامة وآمنة على البشرة والبيئة، أي أنها تحمي من فيروس كورونا، من دون تبعات جانبية.

وحصل المنتج المطور في فبراير الماضي على الموافقة على الاستهلاك من قبل الجهات الرسمية والمواطنين، وسيصل إلى أرفف المتاجر في هونغ كونغ الشهر المقبل.

هيبوكلوريت الصوديوم:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مادة هيوكلوريت من أفضل المواد المطهرة، حيث توجد في صابون منزلي عادي أو المطهرات المنزلية الطبيعية مثل المبيض.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المبيض بموادة الفعالة هيبوكلوريت الصوديوم يقضي على الجراثيم والفطريات والفيروسات، وتحمي من عدوى كفيروس كوفيد 19.

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تعافي 60 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

تسجيل 248 حالة إصابة و20 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.