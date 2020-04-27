أخبار مصر | "استقلال الصحافة" تطالب النقابة بسرعة إنهاء ملف تأمينات الأعضاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "استقلال الصحافة" تطالب النقابة بسرعة إنهاء ملف تأمينات الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أملها في قيام مجلس النقابة، بسرعة إنهاء ملف التأمينات، للصحفيين الذين توقفت صحفهم، وأصبحوا بلا عمل.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان له، إن أوضاع الصحفيين، بلغت حالة غير مسبوقة من التردى، تصل سلبياته قمتها عن وفاة عضو النقابة، والذي كان آخرهم الزميل محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، الذي راح ضحية فيروس كورونا، والذى تعانى أسرته من بعده ماديًا.

وشدد "العدل" على أن أمر تسوية ملف التأمينات، لا ينبغي أن يكون نوعصا من المواساة لأسرة المتوفى، أو إجراءً استثنائيًا لظروف الوفاة، وإنما ينبغي أن يكون استراتيجة تعامل فورية، خاصة وأن ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، أخذوا على أنفسهم عهدًا بإنهائه، وهو ما لم يتحقق رغم مرور أكثر من عام على الوعد.

أوضح "العدل" أن زملاء كثر، توفاهم الله، لم تحصل أسرهم، على معاش يسد بعض احتياجاتها من بعدهم، لأنهم لم يكملوا السنوات التأمينية اللازمة للحصول على كامل المعاش، رغم أنهم – رحمهم الله جميعا – لم يكونوا طرفا فى أزمة توقف صحفهم، وأنهم ناضلوا بالعمل، فى أماكن كثيرة، حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم.

ودعا "العدل"، المجلس، نقيبًا وأعضاءً، للوفاء بالالتزامات تجاه الأعضاء، فهى حقوق مشروعة لهم، واجبة الأداء، قبل أن تكون وعودا، قطعها على نفسه بعض الزملاء أعضاء المجلس.

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ونعت جبهة الدفاع عن استقلال الصحافة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الزميل محمود رياض، الصحفى بجريدة الخميس، والذي وافتة المنية، ظهر اليوم، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان سابق، إن الزميل الراحل محمود عوض، راح ضحية جائحة كورونا، وأنه كان نموذجًا للصحفي الصبور المثابر، الذي يتحرى الدقة في عمله، والاجتهاد في المهنة، رغم أنه كان يعاني كغيره من التشرد، وعدم وجود عمل دائم يقتات منه، أو يتحصل منه على رزق لأبنائه، بعد أن تم تسريحه، كغيره من الكثيرين من الصحفيين، الذين أُغلقت صحفهم، غير أنه اتسم بالصبر، وواصل كفاحه المهني حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وأشاد "العدل" في بيان له، بالإجراءات التي كانت قد أعلنت نقابة الصحفيين عنها، واتخاذها تجاه أسرة الزميل الراحل، والتي تتمثل في إيجاد فرصة عمل بالنقابة لزوجته، وكذلك تسوية سنوات التأمين، المفقودة له، حتى يتم صرف معاش كامل لأسرته.



ودعا "العدل"، النقابة، إلى سرعة حل مشكلة التأمينات التي يعاني منها المئات من الصحفيين، وذلك ضمانًا لحصول أسرهم من بعدهم على معاش، يساعدهم على تحمل نفقات الحياة.

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.