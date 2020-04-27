أخبار مصر | كلمة السر "عاصفة السيتوكين".. تعرف على كيفية تطور أعراض كورونا من بسيطة إلى حادة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كلمة السر "عاصفة السيتوكين".. تعرف على كيفية تطور أعراض كورونا من بسيطة إلى حادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم أن غالبية الأشخاص المصابين بـ كوفيد 19 يعانون من أعراض خفيفة، إلا أن الأطباء تؤكد إنه حتى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة يجب أن يكونوا على اطلاع على الأعراض التي قد تصبح خطيرة.

المدير الطبي للوقاية من العدوى ومكافحتها في النظام الصحي بجامعة كنساس، الدكتورة دانا هوكينسون، أكدت "يمكن أن يسبب هذا المرض أعراضًا خفيفة لدى شخص ما، ثم يتعافى في غضون يومين أو أسبوعًا وتتحسن حالته بعد ذلك في المقابل، يمكن أن تظهر على المريض أعراض خفيفة في مرحلة ما قبل أو بعد التشخيص الرسمي ثم يصاب بمرض خطير بعد 7 إلى 10 أيام فيما يعتقد أنه مرتبط على الأرجح باختلال المناعة، أو عاصفة السيتوكين.

وتعرف عواصف السيتوكين أنها فرط تفاعل الجهاز المناعي للجسم وهي من المضاعفات الشائعة في أمراض الجهاز التنفسي، مثل فيروس كورونا ومتلازمة سارس.

فعندما يدخل الفيروس المسبب لـكوفيد 19 إلى الرئتين، يتسبب في استجابة الجهاز المناعي وإحضار الخلايا المناعية إلى الرئتين لمهاجمة الفيروس ما يسبب الالتهاب، وعند بعض المرضى يبالغ الجهاز المناعي في رد الفعل، ما يؤدي إلى تنشيط المزيد من الخلايا المناعية، مما يسبب التهاب مفرط يمكن أن يكون هذا قاتلاً.

فيما قال الدكتور دين بلومبرج رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى جامعة ديفيس للأطفال، عادة عندما يصاب المرضى بفيروس كورونا تبدأ الأعراض بنزلة برد أو بدون أعراض بعد ذلك، يمكن أن يتطور ويسبب الالتهاب الرئوي، ويحدث هذا عادة في اليوم السادس أو السابع من المرض.

ويرجع جزء من ذلك إلى التأثير المباشر للفيروس على الرئتين بأنفسهم، ولكن الكثير منه يرجع أيضًا إلى المضيف استجابة المريض المناعية للفيروس والتي يمكن أن تسبب متلازمة الضائقة التنفسية".

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ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يمكن أن تظهر الأعراض بعد 2 إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، وتشمل هذه الأعراض: "حمى، سعال، قشعريرة، ألم عضلي، صداع الراس، فقدان الذوق أو الرائحة، إلتهاب الحلق، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، وفي الوقت الحالي يقول الخبراء أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بما إذا كانت أعراض الشخص ستتطور من معتدلة إلى شديدة على الرغم من وجود عوامل خطر يمكن أن تجعل هذا أكثر احتمالية".