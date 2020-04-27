أخبار مصر | أزمة داخل "دار المعارف" بعد وفاة أول عامل بفيروس كورونا.. والعمال يهددون بوقف الطباعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة داخل "دار المعارف" بعد وفاة أول عامل بفيروس كورونا.. والعمال يهددون بوقف الطباعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت أزمة بين العاملين في إدارة المطابع داخل مؤسسة دار المعارف، اليوم الإثنين؛ وذلك بعد وفاة أحد العاملين بالإدارة الفنية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم، والذي يعمل شقيقه بإدارة المطابع، وكان مخالطًا له خلال الأيام الماضية قبل وفاته.



وطالب العاملون بإدارة المطابع، وعددهم نحو 400 عامل، من مجلس الإدارة، عمل مسحة لهم جميعًا على نفقة المؤسسة، للاطمئنان على صحتهم، ولكن رفضت الإدارة، وقامت بعمل مسحة لـ4 من المخالطين للحالة فقط.



وهدد العاملون بإدارة المطابع بوقف طباعة العدد الخميس المقبل، وطالبوا بطباعة العدد في مطابع خاصة خارجية لمدة أسبوعين، وذلك بعد إقرار مواعيد جديدة بالتناوب بين العاملين، ورفض إعطائهم أجازة حجر منزلي 14 يومًا.



وأقر مجلس الإدارة، اليوم، مواعيد جديدة للعمل للإداريين، وهي من 9 صباحًا إلى 1 ظهرًا يوميًا، والعمال من 1 ظهرًا إلى 7.30 مساءً، والمطابع يومي الخميس والجمعة فقط.

وكانت قد علمت "الفجـر" من مصادرها، وفاة العامل بالإدارة الفنية بمؤسسة دار المعارف، ويدعى شريف جمال الدين، صباح اليوم الإثنين، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي انقطع عن العمل يوم 20 أبريل الجاري.

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كما علمت "الفجـر" أن العامل الراحل له شقيق يعمل في المطابع في التجليد، ويدعى محمود جمال الدين وشهرته محمود العدوي، والذي يخالط نحو 400 من العاملين داخل الإدارة على الأقل، وكان يخالط العامل الراحل في المنزل وخلال أوقات العمل.



ووجه الكاتب سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، رسالة للعاملين، طالبهم فيها بتوخي الحذر، وأكد تطهير المطابع والمباني قبل وفاة الحالة وبعدها، وبشكل دوري.

وكان قد عرض العامل الراحل نفسه على طبيب المؤسسة صباح يوم 19 أبريل الجاري، بشكوى من أسنانه، وتم تحويله إلى عيادة الأسنان، وبعد فترة شعر بارتفاع في درجة الحرارة، والتي تم قياسها بمعرفة مشرف أمن الاستعلامات، وقد تم إبلاغ مدير عام المؤسسة بذلك، فقرر بانصرافه من العمل للراحة، ولم يحضر للعمل منذ يوم 20 أبريل الجاري، وقد تم حجزه فيما بعد بمستشفى حميات إمبابة، وتوفى صباح اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل.

وبناءً على ذلك، اجتمع رئيس مجلس الإدارة بلجنة إدارة الأزمة وأعضاء النقابة العامة، وتم التأكيد على جميع عمليات التطهير التي اتخذتها المؤسسة، ومواصلتها مع كافة الإرشادات الصحية في أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد العاملين المخالطين للعامل المتوفى على قدر المستطاع، مع التشديد على ضرورة عزلهم بمنازلهم لمدة أسبوعين كاملين، دون أي تقصير في ذلك.