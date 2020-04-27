أخبار مصر | حقيقة مخالطة الصحفى المتوفى بـ"كورونا" مع عدد من الزملاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مخالطة الصحفى المتوفى بـ"كورونا" مع عدد من الزملاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أيمن عبدالمجيد رئيس لجن الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أن يكون الزميل الصحفي المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، قد اختلط بأي من الزملاء الصحفيين العاملين بأي من الصحف والمواقع.



وقال "عبدالمجيد" في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، إن الزميل الراحل كان يعمل بجريدة الخميس، وهي صحيفة متوقفة عن الصدور، وليس لها مقر حتى يختلط فيه الزميل الراحل مع أي من الصحفيين.



وأضاف رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، إن اللجنة ومجلس النقابة كاملًا، يتواصلون مع أسرة الزميل المتوفى حتى تتم كافة إجراءات الدفن، وستكون النقابة على تواصل دائم ومستمر مع أسرته لتلبية أي احتياجات لهم، بالإضافة إلى قرارات المجلس اليوم، بتعيين زوجة الزميل الراحل بالجهاز الإداري بالنقابة، وذلك لإعانتها على مسؤوليات الحيا، وتقديرًا وعرفانًا للزميل.



ونعى أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة، الزميل الراحل وأسرته، وجموع الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدًا تقديم كافة الدعم لأسرة الزميل الراحل، ومطالبًا الصحفيين بتوخي الحذر والحيطة.

Advertisements



وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

ونعى مجلس النقابة، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له الآن، وفاة الزميل، وأعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.



وأهاب مجلس النقابة في بيانه، جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، باتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه كان على تواصل مباشر ويومي مع الزميل الراحل، حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وتم سحب تليفونه، ولكنه كان يطمئن عليه يوميًا، وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الأخيرة.





وأضاف "شبانة" أن المجلس سيتخذ قرارصا بتعيين زوجة الزميل الصحفي الراحل، بالجهاز الإداري بالنقابة، لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، وكذلك لمتابعة أبنائه، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالا محجوزين بمستشفى العزل، بعد أن انتقل إليهما الفيروس، مؤكدًا أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملًا لأسرته.