أخبار مصر | "استقلال الصحافة" تنعى وفاة أول زميل بعد إصابته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "استقلال الصحافة" تنعى وفاة أول زميل بعد إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت جبهة الدفاع عن استقلال الصحافة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الزميل محمود رياض، الصحفى بجريدة الخميس، والذي وافتة المنية، ظهر اليوم، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الزميل الراحل محمود عوض، راح ضحية جائحة كورونا، وأنه كان نموذجًا للصحفي الصبور المثابر، الذي يتحرى الدقة في عمله، والاجتهاد في المهنة، رغم أنه كان يعاني كغيره من التشرد، وعدم وجود عمل دائم يقتات منه، أو يتحصل منه على رزق لأبنائه، بعد أن تم تسريحه، كغيره من الكثيرين من الصحفيين، الذين أُغلقت صحفهم، غير أنه اتسم بالصبر، وواصل كفاحه المهني حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وأشاد "العدل" في بيان له، بالإجراءات التي كانت قد أعلنت نقابة الصحفيين عنها، واتخاذها تجاه أسرة الزميل الراحل، والتي تتمثل في إيجاد فرصة عمل بالنقابة لزوجته، وكذلك تسوية سنوات التأمين، المفقودة له، حتى يتم صرف معاش كامل لأسرته.

ودعا "العدل"، النقابة، إلى سرعة حل مشكلة التأمينات التي يعاني منها المئات من الصحفيين، وذلك ضمانًا لحصول أسرهم من بعدهم على معاش، يساعدهم على تحمل نفقات الحياة.

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وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل الصحفى محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

ونعى مجلس النقابة، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له الآن، وفاة الزميل، وأعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة في بيانه، جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، باتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه كان على تواصل مباشر ويومي مع الزميل الراحل، حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وتم سحب تليفونه، ولكنه كان يطمئن عليه يوميًا، وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، ولكن الحالة تدهورت فجأة بالساعات الأخيرة.

وأضاف "شبانة" أن المجلس سيتخذ قرارصا بتعيين زوجة الزميل الصحفي الراحل، بالجهاز الإداري بالنقابة، لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، وكذلك لمتابعة أبنائه، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالا محجوزين بمستشفى العزل، بعد أن انتقل إليهما الفيروس، مؤكدًا أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش لصرفه كاملًا لأسرته.