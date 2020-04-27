أخبار مصر | النقل: أكثر من 300 ألف راكب سكك حديد بالقطارات أمس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: أكثر من 300 ألف راكب سكك حديد بالقطارات أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، بيان حركة تشغيل قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليوم الأحد 26 أبريل الجاري ليتم تشغيل 662 قطارا على خطوط الهيئة الطويلة والقصيرة.

وفيما يلي تفاصيل بيان الحركة:

يوم الأحد 26 أبريل 2020:

- شهدت الخطوط الطويلة تشغيل 122 قطارا، قام خلالها بنقل أكثر من 122 ألف راكب.

- شهدت الخطوط القصيرة تشغيل 594 قطارا، قام خلالها بنقل أكثر من 200 ألف راكب.

- وصل إجمالي عدد القطارات العاملة على الخطوط لـ716 قطارا، لنقل أكثر من 322 ألف راكب.

Advertisements

وزير النقل يترأس اجتماع "عمومية" شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر

وفي سياق آخر، ترأس وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019 وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في التاريخ نفسه، وتقرير المراقب المالي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نشاط الشركة الحالي، والخدمات الطبية المقدمة، والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير الحالية للشركة والتي تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة، مثل تجهيز مستشفى أبوزعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا.

وأكد وزير النقل، ضرورة المتابعة المستمرة والدورية من المركز الطبي لكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا في هيئة السكك الحديدية والشركات التابعة واستمرار عقد ندوات توعية للعاملين بتلك الشركات عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وأهمية أعمال التعقيم المستمرة لكافة مواقع العمل والقطارات والمحطات.

وأكد تقديم كافة أنواع الدعم للأطقم الطبية العاملة، مشددا على ضرورة وضع آليات تسويقية جديدة وتقديم خدمات طبية متميزة للتعاقد مع مزيد من الشركات والمؤسسات الأخرى لتقديم الخدمة الطبية لها بخلاف الخدمة المقدمة لهيئة السكك الحديدية والشركات التابعة لها والشركات المتعاقد معها خلال الفترة الاخيرة.

وأعلن الوزير، أن شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، تطور الوضع المالي بها إلى فائض بنحو 59.6 مليون جنيه في العام المنتهي 31-12-2019 بما يعادل 3 أضعاف رأس مال الشركة وبزيادة نحو 14 مليون جنيه عن العام السابق ونسبة زيادة نحو 30%.