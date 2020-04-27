شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 24 محضر تمويني في حملة ضد المخالفين ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محافظ بني سويف، أن التقرير بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية، تضمن تحرير 24 محضر متنوع، شملت 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر للذبح خارج المجزر الحكومي، و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم إعطاء بون الصرف للمواطن وتصرف في إسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وضبط 490 أسطوانة بوتاجاز و20 كيلو جرام تم ذبحها خارج المجزر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سوي لتقرير التموين بشأن نتائج الحملة التموينية التي نفذتها المديرية، برئاسة المهندس وصفي عبدالله، اليوم الإثنين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ومباحث التموين، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.