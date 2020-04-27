شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تجديد تكليف رفيق أبو المجد مديرًا عامًا للمكتب الفني للوزير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا رسميا اليوم الإثنين بتجديد تكليف «رفيق إبراهيم أبوالمجد القاضي» مديرًا عامًا للمكتب الفني للوزير.
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان صحفى، إنها تتمنى كل التوفيق لمدير عام المكتب الفنى للوزير.
ومن جهة أخرى، أطلقت إدارة الدعوة الإلكترونية بالأوقاف، بدءًا من اليوم تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لكبار القراء والمبتهلين على منصة الأوقاف الدعوية.
ويأتي ذلك في إطار أنشطتها الرمضانية، تطلق وزارة الأوقاف من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية باقة واسعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لنخبة متميزة من كبار القراء والمبتهلين على منصتها الدعوية وبوابتها الإلكترونية على مدار الشهر الكريم.
ويتم تسجيل هذه التلاوات والابتهالات بمعرفة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم يتم بثها عبر منصة الأوقاف الدعوية وبوابتها الإلكترونية وقناتها المرئية منبر التجديد وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضًا وعبر تطبيق «وعي» الذي أطلقته الوزارة، وعلى صفحة «وعي» التي أطلقتها الوزارة حديثًا على «فيسبوك».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
4,782
-
تعافي
1,236
-
وفيات
337
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: تجديد تكليف رفيق أبو المجد مديرًا عامًا للمكتب الفني للوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.