شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تجديد تكليف رفيق أبو المجد مديرًا عامًا للمكتب الفني للوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا رسميا اليوم الإثنين بتجديد تكليف «رفيق إبراهيم أبوالمجد القاضي» مديرًا عامًا للمكتب الفني للوزير.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان صحفى، إنها تتمنى كل التوفيق لمدير عام المكتب الفنى للوزير.

ومن جهة أخرى، أطلقت إدارة الدعوة الإلكترونية بالأوقاف، بدءًا من اليوم تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لكبار القراء والمبتهلين على منصة الأوقاف الدعوية.

ويأتي ذلك في إطار أنشطتها الرمضانية، تطلق وزارة الأوقاف من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية باقة واسعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لنخبة متميزة من كبار القراء والمبتهلين على منصتها الدعوية وبوابتها الإلكترونية على مدار الشهر الكريم.

ويتم تسجيل هذه التلاوات والابتهالات بمعرفة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم يتم بثها عبر منصة الأوقاف الدعوية وبوابتها الإلكترونية وقناتها المرئية منبر التجديد وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضًا وعبر تطبيق «وعي» الذي أطلقته الوزارة، وعلى صفحة «وعي» التي أطلقتها الوزارة حديثًا على «فيسبوك».

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