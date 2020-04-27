شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة ميت غمر» تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير إدارة ميت غمر الصحية، الإثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرى مركز ميت غمر ليرتفع عدد الإصابات إلى ١٢ حالة بنطاق المركز.

وأوضح «الطوبجي» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» أنه جاري تحويل الحالات الثلاث إلى مستشفى الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمخالطين.

وناشد الجميع بعدم استباق الأحداث ونشر معلومات قد تكون خاطئة، والمشاركة الفعالة وتجديد الالتزام بالمساعدة على كل الأصعدة سواء بالنصيحة أو المشاركة في التطهير والتعقيم، كلا في قريته قدر الإمكان، مضيفا «ما أكثر النماذج المشرفة في هذا المجال».

يذكر أن مدير الإدارة الصحية بميت غمر سبق وأعلن تسجيل 9 حالات في قرى المركز.