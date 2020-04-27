شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة» توزع 30 ألف كرتونة رمضانية في الأسمرات وروضة السيدة وغيط العنب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتوزيع 30 ألف كرتونة رمضانية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا. وقال المتحدث حسام صالح إن الشركة برئاسة تامر مرسي قررت إرسال قافلة تحمل مستلزمات رمضان وتوزيعها في مناطق الأسمرات وروضة السيدة وغيط العنب. تأتي هذه المشاركة الرمزية تقديرا من شركة المتحدة للجهود التي يتم بذلها في هذه المبادرة العظيمة التي تهدف لتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,782

تعافي 1,236

وفيات 337

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