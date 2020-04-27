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شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية البحرية تهدي كابينة تعقيم ذاتي لكنيسة الأنبا أثناسيوس بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الإثنين، كابينة تعقيم ذاتي، لكنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بمنطقة السيوف شماعة شرقي الإسكندرية.
كانت الأكاديمية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا.
ومن جانبها، قالت المهندسة سها هيكل، رئيس التسويق بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية، إن الأكاديمية وافقت على منح الكنيسة وحدة تعقيم كخدمة المجتمعية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
بدوره، أوضح الأنبا بافلي مساعد قداسة البابا لقطاع المنتزه والشباب بالإسكندرية، أن الكابينة سوف تكون بداية لتعقيم دور العبادة بمصر استعداد لعودة الحياة تدريجياً مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
يشار إلى أن الكابينة تعمل على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.
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