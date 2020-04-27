شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: الأنبياء يستحيل عليهم كل نقص بشرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الأنبياء يجوز لهم التعامل البشرى، من المشى في الأسواق، والزواج والأكل والشرب، حتى يثبت بشرية.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «كل الكمال البشرى موجود في الأنبياء، ولا يجوز أن يصف أحد الأنبياء بأي نقص بشرى، مثل الكذب، أو خيانة، أو غير فطن.. الأنبياء يتسمون بحضور البديهة، لاحتواء الأزمات والمواقف، ويجبر الخواطر».