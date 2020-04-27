شكرا لقرائتكم خبر عن «نحن أطباء ولسنا قضاة».. قصة متهم بالإرهاب عالجه الدكتور مجدي يعقوب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جراح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب عن قيامه بإجرء عملية جراحية لمتهم بالإرهاب، بعد تحويله من مقر احتجازه إلى المركز في أسوان.

وقال «يعقوب» لقناة «إم بي سي»: «ذلك الإرهابي كان نابهًا، وكان يحتاج إلى عمليتين جراحيتين، وأجرينا له العمليتين. كنا إزاي ما نعملوش العملية».

أضاف: «مهنة الطب هي رسالة لخدمة الإنسانية، وكل الناس متساوون، ونحن لسنا قضاة، هذا الإرهابي لم نكن نعرف أنه إرهابي أو ليس إرهابيًا».

تابع: «كان بيحاكم أمام إحدى المحاكم، ودي مش شغلتنا، هو بيعاقب في حاجات يمكن عملها ويمكن يكون معملهاش، فإحنا إزاي نعاقبه تاني؟».

مضى قائلًا: «كنت بافكر دايمًا إن إحنا شغلنا الطب بس، وإحنا مش قضاة، وإذا كان في حد بيعاقب إحنا منعاقبهوش تاني، وفي الآخر طلع براءة».

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