شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب السابق: «الغيور» و«المنفسن» أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن «فيتامين د» من الفيتامينات المهمة لتقوية مناعة الإنسان، مشيرا إلى أننا نحصل عليه من الشمس ونقصه يؤثر على المناعة.

وأضاف شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد: «توجد المناعة الروحية أيضا وهناك أسباب نفسية تؤثر على المناعة فالشخص الغيور والمنفسن مناعته قليلة بسبب قيام الجهاز العصبي السمبثاوي بالعمل طوال الوقت وتزيد فرص الاصابة بكورونا».

وتابع شعبان قائلا: «أود توجيه رسالة أخيرة من العالم الثالث للعالم الأول تتعلق بالعدل وأن نبقى سواسية ولا توجد تفرقة بين دول عظمى أو صغري».