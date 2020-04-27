شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت أجزاء كبير من محافظة شمال سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم الإثنين. قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية. وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة الظروف الجوية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,782

تعافي 1,236

وفيات 337

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