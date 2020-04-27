شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يستعرض المشكلات التي تواجه بعض مزارعي القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الصوامع الحكوميه استلمت حتى اليوم الإثنين الموافق 27 إبريل أكثر من400 ألف طن من الاقماح، لافتا إلى أن الحكومه تأمل في استلام 3.5 مليون طن من الأقماح هذا الموسم.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الحكومه اتخذت الطرق المناسبه لتحقيق هذا الهدف، حيث حددت سعر مرضي للمزارعين لموسم 2020 وأعلى من الأسعار العالميه في الوقت الراهن، حيث حددت الحكومه سعر700 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 و685 جنيه كسعر للأردب درجة نظافه 23، و670 سعر أردب القمح درجة نقاوة 22.5، في زياده عن الموسم الماضي ب15جنيه للأردب.

وأكد على أن الحكومة حرصت على أن يصرف المزارعين ثمن الأقماح خلال 48 ساعه من تاريخ تسليم الأقماح، كما سهلت إجراءات نقل الأقماح وخصصت بعض الشون القديمه المطوره والقريبه من الزراعات كمراكز لتجميع الأقماح للتيسير على المزارعين التي تبعد عنهم الصوامع الحديثه.

وأشار «أبوصدام» أنه رغم هذه الجهود الكبيرة المبذوله للتيسير على المزارعين إلا أنه ما زال هناك بعض المشكلات التي تواجه بعض مزارعي القمح في بعض الأماكن، والتي تجعل بعض المزارعين يفضلون البيع للتجار عن التسليم إلى الصوامع الحكومية، منها بطء عمليات التوريد نتيجه تشديد الإجراءات الرقابيه لمنع انتشار فيروس كورونا، وتاخر صرف مستحقات المزارعين في بعض المناطق لعدم وجود دائرة محاسبيه ببعض الصوامع، وتعنت بعض مستلمي الأقماح في حساب درجة النقاوة واعتمادهم درجات نقاوه ضعيفه لمعظم الأقماح، والتكدس والتزاحم أمام بعض الصوامع لعدم السماح بدخول الأقماح داخل الصومعه وعدم وجود أماكن انتظار خاصة بعد غلق القهاوي.

وأوضح «عبدالرحمن»، أنه يتوقع أن تتسلم الصوامع الحكوميه 3 مليون و250 ألف طن لهذا الموسم إذا استمر استلام الأقماح لمنتصف شهر يوليو المقبل وأزيلت العقبات التي تحد من عمليات التوريد في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن السعة التخزينيه للصوامع الحكومية الحديثه والشون المتطوره لا تزيد عن 4 مليون طن، وأن الحكومه تستورد ما يزيد عن 6 مليون طن لسد الفجوه ما بين الأقماح المستلمه والأقماح التي تورد للمطاحن لدعم رغيف الخبز.

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