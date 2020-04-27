شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" ناعية كرم عزيز المراسل التليفزيونى: فقدنا قيمة فى العمل الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، كرم عزيز المراسل بالقناة السابعة الذى وافتة المنية صباح اليوم الاثنين. وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين "فقدنا مثالا واضحا وقيمة فى العمل الإعلامى حيث كان يعمل مراسل القناة السابعة بمحافظة الفيوم ونقل العديد من الأحداث بموضوعية رحم الله الزميل كرم عزيز وألهمنا وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، قد تقدمت من قبل بخالص العزاء لجموع الشعب المصري في وفاة شهيد الواجب الوطني المقدم شرطة محمد فوزى الحوفى، بقطاع الأمن الوطني، والذى استشهد خلال أدائه واجبه المقدس فى مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية .

وأكدت نقابة الإعلاميين، فى بيان لها، وقوفها قيادة وأعضاء وعاملين في خندق واحد مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها رجال الجيش والشرطة البواسل في مواجهاتهم الشاملة ضد الإرهاب الذى ينتهجه أعداء الوطن في الداخل والخارج .

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن تلك العمليات الإرهابية والإجرامية لن تزيد الشعب المصري بأسره إلا إصرارا وعزيمة على اجتثاث تلك العناصر الإجرامية وإنفاذ القانون، لينعم كل مواطن بالأمن والأمان ويستمر المصريون في بناء دولتهم الحديثة التي بدأوا البناء فيها من قت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.