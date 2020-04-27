شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. إيه أحسن فرصة فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ محمد الدومى، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود، الحلقة الرابعة من من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، حيث شرح فيها أهمية شهر رمضان وكيفية استغلال هذه الفرصة التي لا تعوض ولا تأتى إلا مرة واحدة كل عام.

وقال الدومى :"من منا يضمن عمره في هذه الحياة الدنيا ومن منا يضمن أن يعيش إلى العام القابل ومن منا يضمن أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته أو أعماله بعد ذلك، لا أحد يضمن فينا ذلك وفى كل يوم تطالعنا الأخبار بوفاة العديد من الناس والشباب".

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وتابع الدومى:"هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة إلى أن يصلح الإنسان حاضره ولا أن يؤجل الإنسان توبته إلى المستقبل لأنه بيد الله سبحانه وتعالى والموت يأتي إلى الإنسان بغتة ومن هنا إذا أعطاك الله تعالى فرصة للتوبة فاستثمرها وعليك أن تصلح حالك كما إذا جاءك فرصة للسفر إلى بلد أو فرصة عمل فتسارع باغتنامها، لكن أن يجلس الإنسان ويفوت الفرصة تلو الفرصة ثم بعد ذلك يندم هذا ليس فعل العقلاء كذلك في شئون الآخرة فالإنسان العاقل من يغتنم الفرصة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليه "

وأضاف إمام مسجد مصطفى محمود:"رمضان فرصة لا تعوض رمضان فرصة للتوبة رمضان فرصة لمحاسبة النفس ولإصلاح قلبك مع الله سبحانه وتعالى، رمضان شهر أعطاك الله سبحانه وتعالى مفاضلة لهذه الأعمال فإذا قدمت لله تعالى نافلة كأنك قد قدمت لله تعالى فريضة فيما سواه ، إذا تقربت إلى الله بفريضة كأنك أديت 70 فريضة في غيره من الشهور "

واختتم الشيخ محمد الدومى، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود، قائلاً:"الله يفتح أمامك فرصة المغفرة :"من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه انت في أمس الحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة فرمضان فرصة لا تعوض، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة وقد غفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم ما من ذنبه ... أنت في أمس الحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة .. فرمضان فرصة لا تعوض".