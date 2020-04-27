شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستندات مطلوبة من وسائل الإعلام للقيد بقاعدة بيانات الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم 3 مستندات ينبغى على الوسيلة الإعلامية أن ترفقها مع الطلب الذى ستتقدم به للهيئة من أجل تجديد القيد بقاعدة بيانات تغطية الانتخابات والاستفتاءات وهى:

1 - شهادة حديثة صادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وما قد ثبت فى حقها من مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها (إن وجد)، وما استجد من تعديلات خلال الفترة من أبريل 2019 حتى تاريخه على نوع المحتوى والسياسة التحريرية والمقر واسم الممثل القانونى، والحد الجغرافى لتقديم الخدمة (إن وجد)، وتاريخ نهاية الترخيص للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.

2 - بيان بالتعديلات على أفراد طاقمها بالحذف أو الإضافة والمرشحين للمشاركة فى تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

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3 - اسم ممثل المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2020 بتاريخ 22 أبريل الجارى، بمد المهلة المحددة لتلقى طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات تغطية الانتخابات والاستفتاءات حتى 4 / 6 / 2020 وذلك طبقا لأحكام القرار رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية

وجاء فى نص قرار الهيئة أنه تقرر تمديد المهلة المحددة لتقديم طلبات تجديد القيد بقاعدة بيانات منظمات المجتمع المدنى وغيرها، والمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية ليكون فى موعد أقصاه 4 يونيو المقبل، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد

وأوضحت الهيئة المستندات المطلوبة ونموذج التفويض لطباعتها واستيفاء البيانات وتقديمها، وذلك لمن يرغب، مع مراعاة أن التعامل مع الهيئة فى تقديم الطلب والمستندات واستلام التصاريح من خلال المفوض الرسمى فقط، حرصا على الجميع، وسيتواجد الموظف المختص بمقر الهيئة طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.