شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يخاطب المجالس الطبية المتخصصة بشأن علاج المحامين على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب رجائى عطية نقيب المحامين ، المجالس الطبية المتخصصة، لإلغاء ما سبق أن خاطبتهم به النقابة من اشتراط موافقة النقابة سلفا على علاج المحامين على نفقة الدولة.

وجاء نص الخطاب:"إيماءً إلى خدماتكم الجليلة في رعاية المرضى والمصابين، فإننا نود إلغاء ما سبق أن خاطبتكم به النقابة العامة للمحامين من اشتراط موافقة النقابة سلفا على علاج من يعالج على نفقة الدولة،وإذ كان العلاج على نفقة الدولة حقا للمواطن، وكان من حقكم أن تقوموا به دون تعليق واجبكم الإنساني على أي شرط، فإننا إذ نجدد شكرنا لكم وثقتنا فيكم – نرجو التكرم بعلاج المحامين على نفقة الدولة دون تعليق ذلك على شرط موافقة أو قبول نقابة المحامين".

Advertisements

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد ارسلت لنقباء النقابات الفرعية اسطوانة مدمجة متضمنة جداول الجمعية العمومية الخاصة بكل نقابة فرعية، لمراجعتها، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

و قال رجائى عطية نقيب المحامين ، فى خطابه لنقباء الفرعيات: "الحاقا لقرارنا الصادر بشأن الإعداد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، نرسل لسيادتكم اسطوانة مدمجة متضمنة جداول الجمعية العمومية الخاصة بالنقابة الفرعية رئاستكم، برجاء طبعها ومراجعة عنوان المحامي ومطابقته بالمركز التابع له والتحقق من صحته على أن تختم الكشوف بخاتم النقابة الفرعية مع إرسال حطاب مرفق مع هذه الكشوف موضحا به تمام المراجعة، على أن يكون ممهورا بتوقيعكم وتوقيع المدير الإداري وخاتم النقابة الفرعية فور الانتهاء منها".