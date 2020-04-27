شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعقيم 5 أحياء غرب القاهرة للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت بالأحياء، لمكافحة فيروس كورونا، وفى نطاق أحياء المنطقة الغربية أسفرت الحملات بحى عابدين، تم رش حارة المبدولي والمناطق المحيطة بها ، كما تم رش سوق الإثنين والمناطق المحيطة به.

وفى حى باب الشعرية " تم تركيب بوابة للتعقيم والتطهير بمدخل مبنى حى باب الشعرية للوقاية من فيروس كورونا" وفى حى الموسكى "تطهير وتعقيم ونظافة شارع محمد على والعطار، والترجمان، وميدان العتبه، وقسم الموسكى".

وفى حى وسط " إعادة تطهير وتعقيم لشوارع وميادين الحى" ، وحى الازبكية: "تعقيم الكنيسة المرقسية و بطريرك الأقباط الارتوذكس" ، حى الوايلى : "تطهير مبنى معهد الخدمة الاجتماعية بعبده باشا كما تم تطهير ادارة المخدرات والجوازات بالاضافة لشوارع (الوايلية - عبده باشا – العباسية) ".

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

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