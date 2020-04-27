شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب المركز الطبى بالسكة الحديد بمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى نفس التاريخ، وتقرير المراقب المالى.

وخلال الاجتماع تم استعراض نشاط الشركة الحالى، والخدمات الطبية المقدمة، والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير الحالية للشركة، التى تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة، مثل تجهيز مستشفى أبو زعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا وكذلك تطور الوضع المالي للشركة إلى فائض بنحو 59.6 مليون جنيه في العام المنتهي 31 /12 /2019 بما يعادل 3 أضعاف رأس مال الشركة وزيادة نحو 14 مليون جنيه عن العام السابق ونسبة زيادة نحو 30 %.

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وأكد وزير النقل على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية من المركز الطبي لكافة الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا في هيئة السكك الحديدية والشركات التابعة واستمرا عقد ندوات توعية للعاملين بتلك الشركات عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه واهمية اعمال التعقيم المستمرة لكافة مواقع العمل والقطارات والمحطات وكذلك تقديم كافة أنواع الدعم للأطقم الطبية العاملة .

كما شدد الوزير على ضرورة وضع آليات تسويقية جديدة وتقديم خدمات طبية متميزة للتعاقد مع مزيد من الشركات والمؤسسات الأخرى لتقديم الخدمة الطبية لها بخلاف الخدمة المقدمة لهيئة السكك الحديدية والشركات التابعة لها والشركات المتعاقد معها خلال الفترة الاخيرة .