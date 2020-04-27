شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكرم قيادات شركة "النقل" بعد تشغيل خط الربط مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تكريم عدد من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعلى رأسهم المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمجهوداتهم المتواصلة لإنهاء مشروعات النقل، و إطلاق التيار فى المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 60 ميجا وات.

وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن تكريم الدكتور محمد شاكر لها ولقيادات الشركة يضرب لهم جميعا مثل فى نجاح الإدارة لحس العاملين على المزيد من الانجازات داخل القطاع.

وتوجهت مشالى، بالشكر للدكتور محمد شاكر على تشجيعه لجميع العاملين معه بشكل مستمر و حسهم على المزيد من تحقيق النجاحات التى تخدم قطاع الكهرباء لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أكد أنه تم إطلاق التيار الكهربائى رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر و السودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد أن انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تشغيل الدائرة الأولى للخط.

وكشف شاكر أنه لم يتم إطلاق التيار إلا بعد التاكد من نجاح تجارب التشغيل التى بدات منذ ما يقرب من شهر و نصف للتأكد من سلامة الخط قبل إطلاق التيار الكهربائى رسمياً، كاشفا أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة، لافتا إلى أنه جارى العمل إطلاق التيار الكهربائى بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجى.

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